Новый экспонат пополнил коллекцию Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе

В Музее войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря городского округа Балашиха появился новый экспонат — габаритно-весовой макет беспилотного летательного аппарата «Елка». Его передало предприятие «Ковчег».

Сотрудники Музея противовоздушной обороны поблагодарили руководство организации за пополнение экспозиции.

«Благодарим ООО „Ковчег“ в лице генерального директора Алексея Кошевого за передачу Музею габаритно-весового макета дрона противовоздушной обороны „Елка“. Желаем коллективу творческих успехов и интересных программ, надеемся на дальнейшее сотрудничество», — сказали в музее.

Этот тип дронов уже больше года применяют в зоне проведения специальной военной операции. Он успешно отражает атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Отметим, что Музей войск противовоздушной обороны открыли в 1978 году по инициативе главнокомандующего войсками ПВО, маршала Советского Союза Павла Батицкого. Это единственный в Европе музей, посвященный этому роду войск, в его фондах хранятся свыше 16 тысяч экспонатов. Отдельное место там занимают артефакты, посвященные специальной военной операции. Подробнее об учреждении и его коллекции можно узнать на сайте.