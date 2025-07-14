Новые вентиляторы для бойцов СВО доставили в госпиталь Солнечногорска

В военный клинический госпиталь, расположенный в микрорайоне Тимоново городского округа Солнечногорск, поступила партия из более чем 20 вентиляторов, призванных создать более комфортные условия для военнослужащих, проходящих курс восстановления. Необходимость в данной бытовой технике была озвучена самими бойцами.

Приобретение вентиляторов стало возможным благодаря совместным усилиям местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области и заслуженного артиста России Сергея Куприка и его супруги Екатерины. Эта семья широко известна в регионе своей активной благотворительной деятельностью и оказывает постоянную поддержку военнослужащим и жителям новых территорий России.

«На просьбу ребят отреагировали моментально. Пусть наши герои знают: мы всегда рядом, готовы поддержать и обеспечить всем необходимым», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В качестве дополнительной моральной поддержки военнослужащим были переданы мягкие игрушки в виде чебурашек, а также предметы первой необходимости, средства личной гигиены, сладости и одежда.

Всестороннюю помощь участникам СВО можно получить или оказать через Единый центр поддержки, расположенный в Солнечногорске по адресу: ул. Красная, дом 22а, 1-й этаж (ТЦ «Солнечный»). В центре работают благотворительные фонды, а специалисты оказывают юридическую, психологическую поддержку, содействуют в реабилитации и трудоустройстве. Все услуги предоставляются на безвозмездной основе.