Новые участники присоединились к отделению Ассоциации ветеранов СВО в Коломне

Теперь организация объединяет более 50 человек. Членские билеты, шевроны и памятные медали ветеранам торжественно вручили первый заместитель главы Коломны Денис Лубяной и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев.

За тех военнослужащих, кто сейчас находится в зоне боевых действий, удостоверения получили их близкие.

«Решение вступить в Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья свидетельствует о вашем стремлении продолжать служить Отечеству, поддерживать друг друга и оказывать помощь тем, кто после прохождения службы нуждается в ней. Одной из ключевых особенностей ассоциации является принцип „равный—равному“: большую часть поддержки ее участникам оказывают непосредственно сами ветераны боевых действий, которые также прошли этот путь и понимают все нюансы социальной адаптации к гражданской жизни, говоря на одном языке», — обратился к военнослужащим Денис Лубяной.

Ассоциация ветеранов СВО — это общественная организация, созданная по инициативе президента России Владимира Путина. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, главная задача объединения — это всесторонняя поддержка защитников Отечества и их семей.