Новые религиозные объекты планируют построить в Чехове

Новым благочинным Чеховского церковного округа указом архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия назначен настоятель монастыря Вознесенская Давидова пустынь игумен Сергий. Свою деятельность на этом посту он начал с перемен.

Первые шаги к интеграции церкви в светскую жизнь уже предпринимаются: решают вопрос иссякшего источника и восстанавливают кресты у Анно-Зачатьевской церкви. А еще в черте города планируют возвести памятник основателю монастыря Святому Давиду.

В ведении игумена Сергия находится более 30 храмов округа. В ближайшее время планируется возведение новых религиозных объектов. Помимо Чехова, игумен Сергий является благочинным монастырей Подольской епархии.

В Вознесенской Давидовой пустыни помогают фронту: здесь оказывают поддержку ветеранам СВО, плетут сети, собирают и отправляют гуманитарные грузы, отливают свечи.

«Наша задача — объединить и священнослужителей, и активных прихожан, и подтянуть к этому единству наших жителей, потому что церковь всегда в трудную минуту являла эту объединяющую силу, которая помогала преодолеть внутреннего и внешнего врага», — подчеркнул игумен Сергий.

Главной своей задачей благочинный Чеховского округа считает помощь каждому настоятелю. «Для того, чтобы мы вместе, объединившись, помогли нашей малой Родине. И думаю, что для этого все есть», — уверен игумен Сергий.