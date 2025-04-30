Новые меры поддержки семей участников СВО примут в Солнечногорске

Выездную администрацию для ветеранов, участников спецоперации и их родственников провели в Солнечногорске. По итогам было принято решение расширить муниципальные меры поддержки семей военнослужащих.

На встрече свои проблемы и вопросы озвучили восемь семей. Глава Солнечногорска Константин Михальков, его профильные заместители, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, депутаты и представители Ассоциации ветеранов СВО, а также Единого центра поддержки СВО взяли обращения в работу и пообещали оказать содействие в решении.

«Вопросы, которые звучали, касаются многих. Где-то нужна конкретная помощь, где-то — системные решения. Один из важных итогов встречи — договорились, что разработаем на местном уровне дополнительные меры поддержки для тех, кто пока не охвачен действующими программами. Поддержку депутатов уже получили, начнем работу», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Особым гостем встречи стал Кирилл Лосунчуков — заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, участник президентского проекта «Время героев». Он также подключился к решению поднятых вопросов. В этом у региональной Ассоциации наработан большой опыт: на постоянной основе они помогают с трудоустройством, юридическими консультациями, восстановлением прав. Кроме того, с администрацией округа действует соглашение о сотрудничестве, что позволяет эффективно решать возникающие проблемы.