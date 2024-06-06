Новые экспонаты пополнили музей СВО в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Вещи из зоны боевых действий передали музею подвигов и героизма специальной военной операции в Мытищах. Экспонаты подарил председатель совета сторонников партии «Единая Россия» Юрий Уланов.

Бронежилет украинского военнослужащего, дрон и часть пусковой установки «Игла» передали в музей подвигов и героизма специальной военной операции в Российском университете кооперации. Они дополнили коллекцию вещей из зоны боевого соприкосновения.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

«Создание музея и то, как идет его наполнение, подтверждает, что эта инициатива очень важна, так как позволяет сохранить еще одну веху в истории России. Уверен, он будет развиваться. Огромная благодарность руководству университета за то, что поддержали инициативу, выделив помещение», — сказал главный консультант главы городского округа Мытищи Юрий Уланов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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