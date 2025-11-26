Новую программу для реабилитации участников СВО запустили в Дубне

В Дубне запустили программу для реабилитации участников СВО «Стальной характер», в рамках которой военнослужащих обучат практической стрельбе. Бойцы будут участвовать в соревнованиях и адаптироваться к мирной жизни.

Организаторы отметили, что уже наблюдают первые результаты.

«Мы разработали на базе стандартных скоростных упражнений, чтобы можно было стрелять, сидя в коляске, на стуле, одной рукой. Спортсмен может выполнять эти упражнения наравне с абсолютно здоровыми ребятами», — подчеркивает председатель Совета ветеранов СВО Федерации практической стрельбы России Андрей Киселев.

В разработке программы принимал участие житель Дубны, председатель Совета ветеранов СВО Федерации практической стрельбы России Андрей Киселев.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что планирует поддержать проект «Стальной характер».

«Вместе с руководителем клуба, ветераном СВО Андреем Киселевым, обсудили развитие клуба и помощь в адаптации наших ветеранов в Дубне в рамках проекта „Стальной характер“ — собственной разработке Андрея для обучения бойцов, в том числе с тяжелыми ранениями. Договорились, что вместе будем помогать нашим ветеранам адаптироваться к жизни», — сообщил Максим Тихомиров.