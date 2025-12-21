Новую партию техники отправили в зону СВО из Дмитрова

На этой неделе уже третий автомобиль отправили на передовую из муниципального округа. Его, как и два предыдущих, полностью подготовили к выполнению боевых задач.

Подготовку машины помогли провести администрация Дмитровского округа, местные отделения партии «Единая Россия», общественная организация «Комитет семей воинов Отечества». Специалисты проведи техническую диагностику, усилили отдельные узлы, установили дополнительные защитные элементы.

Глава Дмитрова Михаил Шувалов лично передал ключи от микроавтобуса «Газель» жителю округа Артуру — бойцу с позывным «Седой». Ранее именно он просил об этом в местной общественной приемной партии «Единая Россия». Кроме того, глава округа спросил, какую еще помощь можно оказать бойцам.

Отметим, что в салон и кузов «Газели» загрузили утеплитель, продукты и другие необходимые вещи, банки с домашними соленьями, заготовками, супами и вареньями.

Ранее Михаил Шувалов передал ключи от автомобиля "Нива" ещё одному жителю округа Сергею, бойцу с позывным «Сега». В машину также загрузят гумпомощь и новогодние подарки для военнослужащих. До этого 12 декабря на передовую из Дмитрова передали микроавтобус «Форд Транзит».

Следующий крупный гуманитарный конвой отправится в зону СВО 23 декабря. В него войдут генераторы, автономные обогреватели, теплая одежда и обувь, а также стройматериалы, окопные свечи, маскировочные сети, продовольствие, средства личной гигиены и новогодние подарки. Туда же положат подарки для воспитанников детских домов в Кременной и Светлодарске и для сестер женского монастыря под Лисичанском.

«Поддержка наших бойцов — священная обязанность каждого из нас. Пока они защищают Родину на передовой, мы должны быть их надежным тылом: обеспечивать всем необходимым, держать связь, слышать и оперативно реагировать на каждую просьбу. Каждый наш вклад — это шаг навстречу победе», — сказал Михаил Шувалов.