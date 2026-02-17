Новую партию техники для бойцов СВО отправили из Дмитрова

Организацию сбора взял на себя местный житель Владимир Мясников. Ветеран СВО служил в 147-м гвардейском артиллерийском полку, но получил ранение и был комиссован. Сейчас он проходит обучение по губернаторской программе «Герои Подмосковья» и работает директором Управления капитального строительства округа.

Владимир поддерживает связь с боевыми товарищами и знает, что им необходимо на передовой. Коллектив его ведомства собрал деньги и закупил два квадрокоптера. Технику передали военнослужащему с позывным «Смоленск». Беспилотники отправят на Купянское направление для разведки и корректировки огня.

«Благодарю всех, кто участвует в сборе и доставке гуманитарной помощи. Это местное отделение „Единой России“, Ассоциация ветеранов СВО, волонтеры „Дмитров нашим“, Центр поддержки участников спецоперации, Комитет семей воинов Отечества, клуб „Ночные волки“ и все неравнодушные жители», — отметил глава округа Михаил Шувалов.