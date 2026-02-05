Новую партию помощи для бойцов СВО отправили из Подольска

Подольск собрал и отправил на фронт большую партию гуманитарного груза. Глава города лично проконтролировал погрузку и доставит ее военным.

В список необходимых вещей вошли тележка для эвакуации раненых, аккумуляторы, радиостанции, детектор дронов, квадрокоптеры, планшеты, ноутбуки, дизельные обогреватели, генераторы и одежда.

Вместе с главой Подольска Григорием Артамоновым в подготовке груза участвовали председатель совета депутатов Игорь Науменков и сенатор Александр Двойных. Они подчеркнули, что такая помощь сегодня особенно нужна защитникам.

«Городской округ Подольск и команда главы — это хороший пример поддержки фронта. Мы помним, что и в первые дни специальной военной операции Подольск одним из первых начал оказывать эту помощь. Она востребована и приближает нашу общую победу», — отметил сенатор Российской Федерации Александр Двойных.

Груз уже направлен в зону специальной военной операции. Глава города Григорий Артамонов лично доставит его военным.