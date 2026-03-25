Новую партию помощи бойцам СВО передали из Воскресенска

В Воскресенске продолжается системная работа по поддержке участников специальной военной операции. Депутаты, сторонники партии и местные жители в очередной раз собрали и отправили на передовую необходимый груз.

Активисты «Единой России», волонтеры и представители «Молодой гвардии» регулярно формируют посылки для военнослужащих. Гуманитарные грузы доставляют добровольцы, а также сами бойцы, которые приезжают в округ в отпуск. Очередная партия помощи, переданная в Центр поддержки участников СВО и их семей, включает теплые вещи, медикаменты и продукты — все это призвано облегчить бытовые условия и поддержать моральный дух защитников.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов отметил, что такая работа давно вышла за рамки простой благотворительности.

«Это наше общее выражение благодарности тем, кто находится на передовой и отстаивает ценности страны. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям. Наша сила всегда была в единстве и сплоченности», — подчеркнул Сергей Слепов.

С начала проведения специальной военной операции единороссы Московской области направили в новые регионы и зону боевых действий свыше 18 тысяч тонн различных грузов. Присоединиться к сбору помощи может любой желающий — адреса и контакты общественных приемных партии опубликованы на региональном сайте подмосковного отделения.