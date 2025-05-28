Новую партию маскировочных костюмов для бойцов СВО изготовили в Чехове

Активисты «Движения первых» из школы № 8 отправили новую партию гуманитарной помощи со средствами защиты. В муниципальном округе Чехов поддержку бойцам специальной военной операции оказывают более 52 тысяч жителей и 17 организаций.

Молодые люди активно участвуют в благотворительной деятельности, создавая специальные маскхалаты «лешего». Также вместе с волонтерским движением «Горячие сердца» они занимаются отливанием окопных свечей. Так, уже удалось передать на фронт две тысячи блиндажных факелов.

В Чехове работают несколько пунктов сбора гуманитарной помощи: в Общественной приемной партии «Единая Россия» на улице Дружбы, дом 21; в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей, расположенном в ДК «Дружба», кабинет № 210.

Для получения дополнительной информации можно связаться по телефону: 7 939 841-90-09.