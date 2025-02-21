Новую партию гумпомощи собрали для жителей Курской области в Балашихе

Гуманитарную помощь в Балашихе собрали для военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества. В очередную партию вошли продукты питания с длительным сроком хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые вещи для жителей приграничных районов Курской области.

Благотворительную акцию провели при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», депутатов городского совета и неравнодушных жителей Балашихи.

«Мы все понимаем, что в трудные времена важно поддерживать друг друга. Эта акция — яркий пример того, как объединение усилий может сделать значимый вклад в помощь тем, кто в этом нуждается!» — отметил руководитель фракции Геннадий Попов.

При поддержке партии округа на передовую регулярно отправляют все необходимое для участников специальной военной операции, также помогают членам семей бойцов. С самого начала спецоперации активисты и волонтеры округа доставили более 600 тонн груза. Его отправляли адресно именно туда, откуда поступали запросы.