Новую партию гумпомощи собрали для военного госпиталя в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, председатель Общественной палаты и руководитель «Волонтеров Подмосковья» Елена Жарова, а также руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев передали 200 наборов гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся на лечении в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в микрорайоне Купавна. Сбор помощи организован при поддержке администрации Балашихи, партии «Единая Россия» и компании Estel, производителя профессиональной косметики.

Наборы включают предметы первой необходимости, которые помогут бойцам чувствовать себя комфортнее в условиях госпитализации.

«Балашиха с первых дней СВО активно собирает и передает гуманитарную помощь. Это наш способ поблагодарить защитников за их службу и мирное небо над головой», — отметила Елена Жарова.

В ходе визита Сергей Юров поздравил врачей госпиталя с Днем военного медика и вручил им почетные грамоты.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате (проспект Ленина, 7/1) и в общественных приемных «Единой России» (улица Парковая, 7 и улица Октябрьская, 11, микрорайон Железнодорожный).