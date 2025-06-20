Новую партию гумпомощи передали из Чехова в зону СВО

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с участниками волонтерской организации «Чеховская кашеварочка». Женщины плетут маскировочные сети. Они уже передали бойцам 15 таких изделий.
В прошлом году волонтеры попросили главу округа о более просторном помещении. По поручению Михаила Собакина выделили место.
Сейчас они выступили с подобной просьбой. Глава муниципалитета пообещал помочь расширить территорию склада и рабочего пространства.
«В Чехове активно работают организации помощи участникам СВО. Добровольцы собирают и передают бойцам необходимые вещи, продукты, медикаменты. Благодарю каждого за труд, за ваше теплое сердце и готовность помочь. Вы — настоящие герои тыла, и ваша работа приближает нас к общей победе», — сказал Михаил Собакин.
Добровольцы изготавливают десятки тысяч порций еды и сотни маскировочных сетей в месяц. Волонтеры работают на трех площадках: в Чехов-2, селе Новый Быт и поселке Любучаны.
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