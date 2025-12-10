Новую партию гумпомощи отправят в зону СВО из Можайска

Можайская территориальная организация профсоюза работников культуры организовала благотворительную акцию. В ее рамках собрали гуманитарный груз для военнослужащих.

В посылку вошли более 20 коробок с продуктами, теплыми вещами и новогодними поздравлениями. Их доставят бойцам прифронтовой воинской части. В акции приняли участие активные жители Можайска.

Военнослужащим отправят консервы, домашние соленья, сладости, свежие апельсины, вязаные носки и теплую одежду. Также школьники муниципалитета подготовили для них поздравительные открытки и письма с теплыми пожеланиями.

«Новый год — волшебное время, жители округа с удовольствием откликнулись на инициативу и таким образом устроили праздник героям, защищающим наше Отечество», — сказала председатель Можайской территориальной организации профсоюза работников культуры Надежда Повалишина.