Новую партию гумпомощи отправят из Павловского Посада в зону СВО

Очередная гуманитарная миссия отправится из Павловского Посада на передовую уже завтра, 22 июля. Сейчас подготовка к ней идет во внутреннем дворе администрации округа.

Волонтеры гуманитарного конвоя и «Молодой гвардии» помогают с организацией и грузят посылки. Их доставят более чем в 40 подразделений, где служат жители, отправленные Павлово-Посадского военкомата.

Они выполняют боевые задачи в Брянской, Курской, Белгородской, Харьковской областях, а также в ЛНР. Грузы формировали на основе их пожеланий и запросов.

Поездку организовали в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих. Его создал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Штабе располагается в местном отделении партии «Единая Россия» и окружном Совете депутатов. Там продолжают принимать запросы от местных жителей, находящихся в зоне СВО, по телефону: 89167120545.