Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Орехово-Зуева

Волонтеры и неравнодушные жители Орехово-Зуевского округа собрали очередную партию гуманитарного груза. Ее отправили бойцам спецоперации.

В посылку вошли 3,5 тонны гуманитарного груза, два автомобиля и три мотоцикла. Помощь доставили в Брянскую, Курскую, Белгородскую области и на Луганское направление.

Также в груз вошли средства связи, оборудование для связи и БПЛА, квадрокоптеры, медоборудование, запчасти, тепловизоры, маскировочные сети, специальные плащи и личные посылки от родственников для военнослужащих.

«Благодарю земляков и предпринимателей округа за формирование гуманитарного груза», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Отметим, что помочь участникам спецоперации могут все желающие. В округе работает благотворительный фонд. Информация о нем доступна в чате.