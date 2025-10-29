Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Орехово-Зуева

Очередную посылку военнослужащим собрали в Орехово-Зуевском округе. В нее вошли предметы первой необходимости и спецтехника.

На передовую отправили четыре мотоцикла, УАЗ «Буханка», «ГАЗель» и две «Шишиги». Их доставят на Курское, Харьковское и Сватово-Купянское направления СВО.

Также совсем скоро туда доставят FPV-дроны, радиостанции, подавители и усилители связи, РЭБы, системы наблюдения, стройматериалы и лекарства. Кроме того, в посылке есть письма от школьников и открытки с портретами. Дети нарисовали отцов во время акции «Мой папа — мой герой», а воспитанники Школы креативных индустрий преобразовали рисунки в открытки.

«Спасибо предпринимателям и жителям округа, которые вносят свой вклад в общее дело, каждый раз приближая Победу!» — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.