Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Лобни

Необходимые для бойцов вещи и оборудование отправили на передовую из Лобни. Сбор и отправку гуманитарного груза проконтролировала глава городского округа Анна Кротова.

Лично передаст военнослужащим посылку руководитель центра поддержки участников СВО Дарья Косых. В этом году она отправится в зону специальной военной операции уже в восьмой раз.

«Ребята из Добровольной народной дружины и Русской общины города помогли загрузить машину квадрокоптерами, генераторами — бензиновыми и дизельными, стройматериалами, инструментами, маскировочными сетями, необходимыми медикаментами и другими важными для наших бойцов вещами», — сказала Анна Кротова.

Отметим, что информацию о предстоящих сборах гумпомощи участникам СВО можно узнать в муниципальном Центре поддержки. Он находится в доме № 13 на Мирной улице.