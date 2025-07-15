Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Богородского округа

Очередная гуманитарная миссия в зоне СВО успешно завершена — участники вернулись домой. Представители Русской общины совместно с волонтерами и добровольцами из Богородского округа отвезли и передали нескольким боевым подразделениям очень важный и полезный гуманитарный груз.

Три автомобиля, буквально загруженные гуманитарной помощью, отправились по маршруту Донецк-Луганск-Горловка-Алчевск-Беловодск-Старобельск.

В сопровождении гуманитарных грузов принял участие руководитель Ассоциации ветеранов Специальной военной операции Богородского округа, Владимир Романов-Кудрявцев.

Груз собирали адресно, с учетом имеющихся запросов от наших бойцов Специальной военной операции. Здесь и оборудование, и продукты, одежда, медикаменты.

Весомую лепту каждый раз вносят активные и неравнодушные жители. Большая часть грузов приобретается на присланные пожертвования.

Автомобиль, маневренные разведывательные дроны, детекторы дронов «Булат», зарядные станции для батарей в дронах, пленка для блиндажей, инструменты и даже пилораму для обустройства блиндажей и укреплений получили военнослужащие в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике.

Как рассказал руководитель Богородского отделения Ассоциации, жаркая погода, неприветливые сотрудники органов на постах не помешали выполнить задачу.

Работа в этом направлении обязательно будет продолжена.