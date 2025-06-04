Новую партию гумпомощи отправили из Солнечногорска в зону СВО

Бойцы получат маскировочные сети, средства гигиены, медикаменты, медицинские халаты для военных госпиталей, спальные мешки, сладости и стройматериалы.

Благодаря руководителю Ассоциации военно-исторических реконструкторов «Святой Георгий» Юрию Голубеву Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска на регулярной основе отправляет помощь на передовую.

«На передовой, где каждый день бойцов проверяют на прочность, важна не только сила оружия, но и надежность тыла. Наша задача — чтобы наши защитники могли сосредоточиться на главном, чувствуя заботу и поддержку. И мы сделаем все ради нашей общей победы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Жители Солнечногорска могут внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Гуманитарную помощь принимают в Центре Ассоциации ветеранов СВО по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж (торговый центр «Солнечный»).