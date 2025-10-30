Новую партию гумпомощи отправили из Ленинского округа в зону СВО

Акцию проводят в рамках ежеквартальной губернаторской программы «Доброе дело». В ней участвуют сотрудники администрации Ленинского округа, депутаты, активисты движений «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая гвардия Единой России», образовательных учреждений и жители.

Накануне они собрали посылку для бойцов и гражданского населения новых территорий, а также Белгородской и Курской областей. В нее вошли 11 коробок с предметами первой необходимости: продуктами, гигиеническими средствами, теплыми вещами и спальными мешками.

«Отдельная благодарность волонтерам Ленинского округа за их труд по сбору, сортировке и организации отправки гуманитарной помощи», — сказал начальник отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества администрации Ленинского округа Илья Сенчуров.