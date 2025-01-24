Новую партию гумпомощи отправили из Дмитровского округа в зону СВО

Медикаменты, продукты, предметы личной гигиены и термобелье отправили бойцам спецоперации из Дмитрова. Гумпомощь собрали в общественной приемной партии «Единая Россия».

Посылку сформировали по просьбе бойцов. В зону СВО ее отправили временно исполняющая обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Котова и руководитель «Молодой гвардии» Дмитровского округа Алина Марченкова.

«Сбор и отправка гуманитарной помощи для наших военнослужащих — это наш общий долг и приоритет. Мы должны поддерживать тех, кто стоит на передовой, защищая наше спокойствие и безопасность. Наша цель — обеспечить их всем необходимым, чтобы они могли выполнять свои задачи с максимальным комфортом и уверенностью в надежном тылу», — сказала Оксана Котова.

Пункты приема гумпомощи продолжают работать в Дмитрове в комплексном молодежном центре «Сфера» и молодежном центре «квАРТал».

«Добро и сострадание всегда были присущи жителям нашего округа. Они стараются выполнять все просьбы наших земляков-воинов СВО, собирают все необходимое для них. Поддержка бойцов очень важна. Каждая посылка им — это шаг к победе!» — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Также помощь принимают в приемной «Единой России» доме № 4 на улицы Лиры Никольской.