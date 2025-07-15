Новую партию гумпомощи отправили из Балашихи в зону СВО

В Балашихе прошла акция по сбору гуманитарной помощи для воинского подразделения, участвующего в специальной военной операции. Инициатива началась с обращения участника СВО в общественную приемную партии «Единая Россия». На призыв оперативно откликнулись активисты «Молодой Гвардии», члены партии и неравнодушные жители города.

В рамках всероссийской акции «Добрые дела» был сформирован груз, включающий продукты питания, предметы первой необходимости и средства личной гигиены — все, что особенно важно для бойцов на передовой.

«Каждая отправка гуманитарной помощи — это наш вклад в поддержку защитников и шаг к общей победе. Акция „Добрые дела“ символизирует единство тыла и фронта, а также нашу благодарность военным», — отметил руководитель балашихинского отделения «Молодой Гвардии» Алексей Егоров.

Помимо гуманитарной помощи, в Балашихе активно развивается взаимодействие с военнослужащими. Бойцы, приезжающие в отпуск, встречаются с молодежью, делятся своими историями и участвуют в патриотических мероприятиях, укрепляя связь между поколениями и фронтом.

Сбор гуманитарной помощи в Балашихе организован в трех пунктах: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в приемных «Единой России» на улице Парковая, 7, и улице Октябрьская, 11 (микрорайон Железнодорожный). Подробности и актуальная информация доступны на сайте volonter.mosreg.ru.