Новую партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Подольска

Волонтерский центр на улице Ульяновых продолжает сбор гуманитарной помощи, которая затем отправляется на фронт в зону проведения специальной военной операции. Необходимые на фронте вещи передали депутат окружного совета Виктор Щукин, представители Ассоциации ветеранов СВО и администрации округа.

За полезным грузом прибыл боец-подольчанин с позывным Куман. Чтобы подольше побыть вместе, жена Светлана и малышка-дочь сопровождают военнослужащего весь день. Уже вечером он повезет на Купянское направление дизель-генератор и аккумуляторы.

Кроме того, для бойцов передали письма со словами благодарности от юных подольчан. Очень важно, чтобы наши военнослужащие чувствовали тепло и поддержку.

Помочь участникам СВО можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи Подольска». Волонтерский центр расположен на улице Ульяновых, 1.