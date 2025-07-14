Новую партию гумпомощи доставили в ЛНР из Щелкова

Очередной гуманитарный груз доставили в Луганскую Народную Республику. Его собрали активисты Ассоциации ветеранов СВО из Щелкова.

Посылку доставили военнослужащим 752-го и 59-го полков. В нее вошли продукты, гигиенические средства, одежда, лекарства, предметы первой необходимости и техника, необходимая в полях.

Помощь собрали неравнодушные жители, организации и волонтерские объединения. Организаторы особенно благодарят Бориса Дудика, Совет ветеранов Щелкова, а также местную общественную организацию бывших несовершеннолетних узников фашизма, Союз десантников Клина, волонтерское объединение «Бравес», Комитету семей СВО и активистов «Молодой гвардии».

«Каждый пакет, каждая коробка — это частичка души наших граждан. Бойцы чувствуют, что за ними стоит сильный и сплоченный тыл», — прокомментировали в Ассоциации ветеранов СВО.