Новую партию гумпомощи для участников СВО собрали в Можайске

Благотворительная акция «Доброе дело» прошла в Можайске. В ее рамках волонтеры собрали посылку для отправки на передовую.

Акцию проводят в Подмосковье уже три года подряд. Она традиционно приурочена ко Дню народного единства.

Волонтеры собрали и упаковали коробки с самым необходимым: продуктами, гигиеническими средствами, теплыми вещами и лекарствами. Активисты из Можайска не первый раз принимают участие в сортировке и упаковке гумпомощи для военнослужащих.

«Наши можайские волонтеры трудятся безвозмездно, и их вклад по-настоящему бесценен. Именно благодаря их ответственности и стараниям помощь своевременно доходит до тех, кто в ней так нуждается. За этими коробками стоят часы труда, внимательность к деталям и огромное желание делать добро наших земляков. Это и есть то самое народное единство, которое мы празднуем 4 ноября», — рассказала директор Можайского молодежного медиацентра Оксана Маруненко.