Новую партию гуманитарной помощи собрали в Воскресенске для бойцов СВО

Жители Воскресенска и Подмосковья собрали очередную партию груза для участников специальной военной операции и жителей Донбасса. В состав помощи вошли автомобиль, топливо, медикаменты, витамины для госпиталя и сладости для детского дома в Донецке.

Помимо практических вещей, в отправку включили детские открытки с пожеланиями военнослужащим скорейшего возвращения домой. Такие акции проводятся на регулярной основе, примерно раз в один-два месяца.

Как отмечают организаторы, самая большая награда для волонтеров — видеть эмоции солдат при встрече с помощью от земляков. Собранный гуманитарный груз уже направлен в зону проведения специальной военной операции и на территории Донбасса для поддержки как военнослужащих, так и мирных жителей, включая детей.

Подобные инициативы продолжают объединять жителей округа.