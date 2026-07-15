Новую партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Химок

В Химках сборали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. С начала СВО из городского округа на фронт отправили более 600 тонн груза.

13 июля муниципальные депутаты передали очередные грузы в пункты сбора. Инна Монастырская доставила посылку в общественную приемную партии «Единая Россия». В составе — вещи первой необходимости и предметы, собранные педагогическим коллективом ЦДШИ.

«Наша партия с первых дней проведения специальной военной операции развернула системную работу по поддержке фронта. Это непрерывный процесс. Мы находимся в постоянном контакте с нашими бойцами, чтобы оперативно закрывать их текущие потребности. Каждый такой груз — это наше общее „спасибо“ тем, кто защищает границы Родины», — отметила Инна Монастырская.

Наталья Каныгина и Валентин Герасимов доставили собранную помощь в региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья». Здесь ежедневно принимают, сортируют и упаковывают грузы для отправки в зону СВО.

«Хочу выразить слова искренней признательности нашим волонтерам. Эти люди — настоящие герои тыла, которые трудятся не покладая рук. Без их энергии, организованности и самоотдачи такая масштабная и слаженная помощь была бы невозможна», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Валентин Герасимов отметил, что среди волонтеров много спортсменов и молодежи, которые осознают важность личного вклада в общее дело.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что в этом году в Химках откроется Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Работа учреждения будет выстроена в формате «одного окна», где можно будет получить комплексную помощь — от социальных и юридических вопросов до психологической поддержки и реабилитации.