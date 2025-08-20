Новую партию гуманитарной помощи отправили из Волоколамска бойцам СВО

Акция «Доброе дело» проходила с 4 по 17 августа, и за это время жители Волоколамского округа смогли собрать значительный объем помощи, которая будет очень важна и полезна ребятам на передовой.

Кроме того, в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело», неравнодушные жители приносили в пункты сбора как гуманитарную помощь, так и канцелярские товары для школьников, чтобы поздравить детей Донбасса с Днем знаний. Каждый карандаш, каждая тетрадка — это частичка тепла и заботы, чтобы они почувствовали, что о них помнят и заботятся.

Все собранные посылки отправили в распределительный пункт, откуда они будут направлены бойцам, которые участвуют в специальной военной операции и детям на Донбасс.