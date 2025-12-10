Новую партию гуманитарной помощи отправили из Химок в зону СВО

Наступает период предновогодних приготовлений, когда огни начинают сиять ярче, и верится в чудеса, но даже в этот праздничный момент жители Химок не забывают о тех, кто сейчас на фронте защищает страну. Очередной гуманитарный груз отправили из пункта сбора в школе № 30.

Аптечки, инструменты, полевые печки, медикаменты, средства гигиены, теплые носки, продукты и сладости стали наполнением посылок. Особенное внимание уделено талисманам — сердечкам, сделанным с любовью и заботой учащимися школы.

«Я убеждена — вся наша работа по сбору гумпомощи имеет одну главную цель — скорейшую Победу наших бойцов и их благополучное возвращение домой к родным и близким. Это то, что нас объединяет, делает непобедимыми и показывает нашим защитникам, что тыл — это единство жителей. Особенно трогательно видеть, как наши дети с воодушевлением готовятся к каждой отправке, пишут письма и мастерят обереги. Это бесценно!» — поделилась директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Сбор помощи проходит в школьном музее, который хранит память о героизме как времен Великой Отечественной войны, так и нынешней специальной военной операции. Коллекция музея постоянно пополняется новыми экспонатами, чтобы подвиги продолжали вдохновлять. Недавно депутат Московской областной Думы Михаил Раев и депутат Химок Глеб Демченко передали в музей новые экспонаты.

Присоединиться к этой доброй инициативе может каждый. Пункты приема в Химках находятся по адресам: проспект Мельникова, д. 12, и улица 9 Мая, д. 18Б. Прием ведется в будние дни с 9:00 до 18:00.