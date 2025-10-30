Новую партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Волоколамска

Сбор гуманитарного груза организовали в рамках благотворительной акции «Доброе дело», которая проходила в муниципалитете с 20 по 26 октября. Неравнодушные жители активно приносили продукты, теплые вещи, предметы первой необходимости для военнослужащих.

Основные пункты приема действовали в Центре поддержки участников СВО «Подвиг» и в ЦКТ «Родники». Кроме того, гуманитарную помощь принимали в городском парке и во время разных мероприятий, чтобы каждый желающий смог принять участие. Все собранные вещи передали в распределительный пункт в Одинцово, откуда они будут оперативно доставлены на передовую.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила всех, кто помогал собирать груз — волонтеров, сотрудников организаций и предприятий, жителей муниципалитета.

«Уверена, что эта помощь согреет наших бойцов в непростых условиях и станет реальной поддержкой в выполнении служебных задач. Поддержка военнослужащих — дело, которое нас объединяет», — подчеркнула Наталья Козлова.