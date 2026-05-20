Новую партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Волоколамска

Жители Волоколамского округа продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Очередную партию гуманитарного груза собрали в муниципалитете по инициативе «Волонтеров Подмосковья».

В состав партии вошли маскировочные сети, белье, средства личной гигиены, продукты питания и сладости, а также книги, развивающие игры, карандаши, краски, тетради и другие вещи для детей.

«В преддверии Дня защиты детей в рамках в округе прошел сбор „Доброе дело“. Благодаря отзывчивости и неравнодушию волоколамцев удалось собрать большое количество необходимых вещей. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает наших ребят!» — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Погрузить посылки помогли активисты «Молодой гвардии». Груз отправили в Одинцовский распределительный центр, откуда он поступит бойцам, а также жителям приграничных и исторических территорий России.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи может каждый житель муниципалитета. Посылки для участников СВО принимают по адресу: Волоколамск, Октябрьская площадь, дом 2а. Уточнить список актуальных вещей можно по телефону: 8 (926) 190-00-93.