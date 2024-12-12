Новую меру поддержки участников СВО введут в Подмосковье с января

Новая мера поддержки участников СВО появится в Подмосковье. С 1 января они смогут получить выплату размером 500 тысяч рублей взамен земельного участка.

По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Андрея Кирюхина, аналогичная мера поддержки уже работает для многодетных семей, она пользуется большой популярностью.

«Мы ввели новую поддержку для наших бойцов, а также для семей, которые потеряли своего близкого при выполнении боевых задач. Теперь они смогут получить единовременную выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка, — рассказал министр.

В ведомстве добавили, что выплату смогут получить участники СВО, которые получили звание Героя России или были награждены орденами, являются ветеранами боевых действий и проживают в Подмосковье.

Поддержку также смогут получить семьи участников спецоперации, погибших из-за ранений и трав, полученных на передовой.