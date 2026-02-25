Новую фотовыставку открыли во Фрязинском лесопарке

В самом сердце наукограда, среди аллей Фрязинского лесопарка, развернулась экспозиция. Ко Дню защитника Отечества здесь открылась фотовыставка, посвященная семьям военнослужащих, их матерям, женам, сестрам и дочкам.

Подготовка к выставке велась несколько месяцев. Часть снимков была сделана в рамках специальных фотосессий, где участницы проекта предстали в мундирах своих мужей или с их наградами, подчеркивая неразрывную связь между фронтом и домом.

«Профессиональные фотографы стремились запечатлеть не просто внешнюю красоту женщин, но и ту внутреннюю силу, которую дает им вера в своих героев. Каждая работа дополнена лирическим сопровождением — искренними и трогательными стихотворениями, которые раскрывают чувства женщин, ждущих своих защитников. Эти строки превращают обычные фотографии в глубокое повествование о мужестве тех, кто остается ждать», — сообщили организаторы.

Особое место в экспозиции занимают кадры, присланные самими военнослужащими из зоны проведения специальной военной операции. Это «непарадные» снимки: быт в блиндажах, минуты отдыха, лица товарищей и природа передовой. Организаторы отмечают, что выставка стала местом силы и единения для жителей Фрязина. Прийти и почтить подвиг защитников, а также увидеть лица их половинок может любой желающий — экспозиция открыта для всех возрастов.