Новогоднюю гуманитарную помощь отправили из Черноголовки бойцам СВО

В преддверии Нового года волонтерские команды Подмосковья объединили свои сердца и усилия, чтобы подарить частичку этого тепла тем, кто сейчас защищает нашу Родину. Участники активного движения, в частности, мастера проекта «Шьем для своих ЧГ» собрали и подготовили к отправке масштабную новогоднюю партию гуманитарной помощи.

«Проект „Шьем для своих ЧГ“ стал символом заботы и самоотверженности. Мастерицы-волонтеры, не покладая рук, шьют для военнослужащих необходимые вещи, которые не только согревают физически, но и несут в себе частичку домашнего уюта и любви. Это баффы, шапки, термобелье, специализированная госпитальная одежда — каждый стежок пропитан искренним желанием поддержать бойцов», — сообщили организаторы.

Новым и значимым этапом в работе стала совместная акция по сбору продовольствия. Если раньше фокус был на теплой одежде, то теперь, благодаря расширению сотрудничества и объединению усилий, каждая отправляемая посылка станет еще больше. Наряду с вещами ручной работы, на передовую будут отправлены наборы продуктов длительного хранения.

Вся собранная помощь будет оперативно доставлена военнослужащим к новогодним праздникам.