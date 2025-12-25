Новогодняя елка для детей участников СВО прошла в ДК «Гармония» в Воскресенске

Во Дворце культуры «Гармония» в Воскресенске представили театрализованное представление для детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей участников СВО и детей с ограниченными возможностями здоровья из Белоозерского и близлежащих населенных пунктов. Мероприятие состоялось в рамках проектов «Зима в Подмосковье» и «Успех в единстве поколений».

В зале Дворца культуры «Гармония» представили сказочную историю, в которой приняли участие приглашенные юные зрители. Муниципальный депутат Галина Романова и участник специальной военной операции Андрей Опрышко поздравили ребят с наступающим Новым годом.

Помимо этого, в фойе гостям вручили памятные подарки, игрушки и сладкие призы от благотворительного фонда «Родничок».

