Новогодняя елка для детей бойцов СВО прошла в Можайске

В Бородинском музее-заповеднике в Можайском муниципальном округе для детей участников специальной военной операции, погибших или пропавших без вести, а также ветеранов, уже вернувшихся с фронта, организовали мероприятие к Новому году. Праздник объединил около 35 ребят.

Юные жители Можайского округа поучаствовали в интерактивном приключении: малышам предстояло помочь Снеговику вернуть подарки, которые похитили сказочные хулиганы — Кощей Бессмертный и Баба Яга. Ребята выполняли задания, состязались в эстафетах, пели, танцевали и водили хороводы. В конце праздничного вечера каждому маленькому гостю вручили новогодние подарки.

Организовали мероприятие фонд «Защитники Отечества» и местное отделение «Союза женщин России».

«Такие праздники — это возможность показать детям, что они не одни, что о них помнят и их любят. Это наша общая благодарность семьям, которые заплатили самую высокую цену за мир», — поделилась социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Можайске Галина Аксенова.

Не все ребята смогли побывать на празднике. Маленький Артем заболел и остался дома. Уже совсем скоро Дед Мороз и Снегурочка навестят мальчика и лично поздравят его с Новым годом.