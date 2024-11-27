Новогодняя акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО стартовала в Химках

Новогодняя акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей приграничных территорий стартовала в Химках. Принести необходимые вещи, а также подарки для детей из новых субъектов России, Белгородской и Курской областей можно с 27 ноября по 8 декабря.

«Очень светлая акция. Отличная возможность совершить доброе дело и проявить свою заботу к тем, кто так в ней нуждается», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Точки сбора гуманитарной помощи открыты в семи территориальных управлениях: Клязьма-Старбеево, Подрезково, Кутузовская, Левобережный, Луневское, Сходня-Фирсановка и Новогорск-Планерная, а также в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья».

Принять участие в акции смогут все желающие с понедельника по четверг с 9:00 до 18, в пятницу с 9:00 до 16:45.