Новогодний турнир по плаванию прошел в Истре

В соревнованиях приняли участие более 180 учеников и воспитанников Академии плавания. Причем спортсмены были разных возрастов: от пяти до 15 лет.

Для кого-то эти соревнования были не первыми, а кто-то только недавно научился плавать, но абсолютно все сумели преодолеть свою дистанцию и показать свой лучший результат. Тем более для новичков это была отличная мотивация учиться дальше.

В турнире также приняли участие дети из новых регионов страны. «Академия плавания поддерживает семьи из Луганской и Донецкой народных республик и создает все условия, чтобы дети могли заниматься спортом! Мы и в этот раз пригласили ребят к нам на соревнования и некоторые показали хорошие результаты, оказались в призерах. Отмечу, что в нашей школе занимаются в том числе дети участников спецоперации. Спорт — это то, что закаляет ребят, делает сильнее, формирует волю и характер, поэтому рады, что все больше ребят занимаются в секциях», — сказал руководитель Академии плавания Андрей Арбузов.

Соревнования проходили двумя сессиями: мальчики и девочки 2016–2019 годов рождения соревновались на дистанциях 25 метров вольным стилем и 25 метров на спине. Во второй сессии участвовали мальчики и девочки 2009–2015 годов рождения на дистанции 50 метров вольным стилем, а также в эстафете 4×50 метров вольным стилем.

Всего разыграли 32 комплекта медалей. Кроме того, все дети получили сладкие новогодние подарки.