Новогодний спектакль для детей бойцов СВО прошел в Лосино-Петровском

В Доме культуры Биокомбината в городском округе Лосино-Петровский для детей участников специальной военной операции, ребят из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для юных жителей муниципалитета с ограниченными возможностями здоровья подготовили новогоднее представление. После спектакля гостям праздника раздали сладкие подарки.

На сцене выступили артисты в ярких костюмах. Атмосферу праздника мероприятию также придавала веселая музыка.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав поблагодарил Дом культуры Биокомбината за подготовку спектакля.

«Было очень красиво и увлекательно. После представления каждого маленького гостя ждал сладкий новогодний подарок. Верю, что все желания, которые ребята загадали сегодня под нашей елкой, обязательно сбудутся. Самое главное — пусть скорее возвращаются домой герои, находящиеся сейчас на фронте, и наступает мир», — сказал руководитель муниципалитета.