Новогодний грузовик привез подарки детям бойцов СВО в Подольске

Около культурно-досугового центра «Молодежный» на Почтовой улице собрались более 60 детей участников специальной военной операции. Дед Мороз привез им новогодние подарки — сладости, мандарины и настольные игры, который раздавал снеговик Олаф. Для мальчишек и девчонок организовали развлекательную программу. Ребята посмотрели увлекательные фокусы и приняли участие в конкурсах.

Дед Мороз разрешил детям посидеть за рулем новогоднего грузовика, после чего отправился дарить праздничное настроение ребятам из других уголков нашей страны. Последней остановкой на пути зимнего волшебника станет Нижний Новгород.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.