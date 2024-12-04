Новогодние пряники для бойцов СВО расписали в Солнечногорске

Мастер-класс по росписи новогодних пряников для бойцов специальной военной операции прошел в Солнечногорске. Волонтеры вместе с детьми украсили порядка 50 сладких изделий, которые 5 декабря отправят военнослужащим вместе с гуманитарной помощью.

«Имбирные пряники пекла я. Формат с пряниками мы уже опробовали ранее и получили положительную обратную связь. Бойцы были очень рады получить такие приятные, теплые и вкусные сувениры с родины», — поделилась впечатлениями специалист по работе с молодежью центра «Подсолнух» Юлия Кремененко.

Мастер-класс, организованный активистами молодежного центра «Подсолнух», прошел в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Все изделия, представленные на мероприятии, были выполнены вручную.

Роспись каждого пряника потребовала от участников мастер-класса высокой концентрации и внимательности. Для декора они использовали сахарную глазурь, что добавило изысканности и индивидуальности каждому изделию.

«Нам важно поддерживать наших бойцов всеми возможными способами. Любое теплое слово, внимание и гуманитарная посылка придают им сил в трудные минуты и помогают приблизить победу», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Предыдущее подобное мероприятие в Солнечногорске было приурочено ко Дню отца и Всероссийской акции «Папе с любовью», что свидетельствует о постоянной активности и желании молодежи поддерживать тех, кто находится на передовой.

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