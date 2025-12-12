Новогодние подарки отправили бойцам СВО из Можайского округа

Добровольцы Можайского округа продолжают вносить значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных территорий. В отправке гуманитарной помощи в 2025 году приняли участие более 100 волонтеров.

Очередную партию гуманитарного груза собрали в Можайском округе в рамках масштабного областного проекта «Доброе дело». Неравнодушные жители муниципалитета приносили в пункты сбора средства гигиены, продукты длительного хранения, предметы первой необходимости и другие вещи. Вместе с основным грузом бойцы СВО получат новогодние подарки и трогательные письма со словами поддержки от можайских школьников.

«За каждой коробкой с гуманитарной помощью стоят десятки людей: тех, кто собрал, тех, кто принес, и тех, кто упаковал. Это и есть настоящее единство — когда весь город, от школьника до пенсионера, становится частью одного большого и важного дела», — отметила координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Можайске Оксана Маруненко.

Партия гуманитарной помощи из Можайского округа отправится в зону СВО вместе с грузом от других муниципалитетов Подмосковья в составе общей колонны.

Пункты сбора в округе открыты в культурно-досуговом центре (Можайск, улица Московская, 9), домах культуры и Можайской библиотеке.