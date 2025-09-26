Нового руководителя отделения «Боевого братства» избрали в Лобне

Отделение «Боевого братства» в Лобне с 2023 года возглавлял участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Григорий Добродеев. По его руководством активно велась работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей, сбору и отправке гуманитарной помощи, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о земляках — участниках боевых действий и многое другое.

На собрании сложивший полномочия Григорий Добродеев был включен в состав правления организации. За активную общественную и патриотическую работу глава Лобни Анна Кротова вручила ветерану благодарственное письмо.

В составе лобненского отделения «Боевого братства» в настоящее время входят 105 участников боевых действий, в том числе ветераны СВО.