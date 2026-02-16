Новое занятие для участников проекта «Шахматы для СВОих» прошло в Балашихе

На таких встречах участники проекта «Шахматы для СВОих» собираются каждую пятницу с 14:30 до 16:00. Это возможность познакомиться с основами игры и развить стратегическое мышление, а еще — заявиться на турниры и попасть в федеральную команду «Защитники Отечества». Кроме того, лучшие юные игроки могут получить путевку в шахматные смены «Артека» и «Орленка».

Проект реализуется Федерацией шахмат Московской области при поддержке «Единой России», областного министерства информации и молодежной политики, региональной Ассоциации ветеранов СВО и администрации Балашихи. Занятия проходят под руководством Виктора Соломатина, координатора клуба Сергея Карякина в крупнейшем округе Подмосковья.