Новое помещение обустроят для объединения ветеранов боевых действий в Чехове

Местному отделению «Ассоциации ветеранов специальной военной операции» в Чехове выделили помещение в здании Дома быта на Молодежной улице. Организация занимается патриотическим воспитанием граждан, защитой их прав и интересов, увековечиванием памяти павших бойцов, популяризацией спорта среди ветеранов, поддержкой членов семей участников специальной военной операции.

Его предоставила администрация муниципального округа.

«Помещение расположено по адресу: улица Молодежная, дом № 1. Требуется небольшой косметический ремонт и дооборудование мебелью для организации работы. Также будут решены вопросы обеспечения доступа к сети Интернет. В ближайшее время планируем совместно с бойцами и волонтерами провести совместный субботник и создать необходимые условия», — сообщил в своих социальных сетях заместитель главы Аркадий Русских.

В скором времени местное отделение «Ассоциации ветеранов специальной военной операции» сможет в полной мере организовать работу и оказывать всю необходимую помощь бойцам и их семьям.

Кроме того, в округе действуют порядка 10 волонтерских сообществ, которые также оказывают поддержку. Узнать подробности можно на сайте администрации.