Новая экспозиция открылась в музее СВО в Ленинском округе

В День ветеранов боевых действий в историко-культурном центре города Видное состоялось открытие новой выставки музея СВО. В мероприятии приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, участники спецоперации и их близкие.

По словам Игоря Брынцалова, выставка будет полезна каждому посетителю. Один из залов посвящен событиям на Украине и содержит трофеи, предметы с поля боя и учебные материалы, раскрывающие идеологию украинских националистов. Второй зал наполнен духом мужества и патриотизма российских воинов и тех, кто их поддерживает.

Экспозиция создана в рамках патриотического проекта партии «Единая Россия» под названием «Успех V единстве поколений» и направлена на сохранение исторической памяти, а также воспитание молодёжи в духе патриотизма.

В новом зале представлены образцы отечественного вооружения, экипировка, снаряжение и предметы повседневной жизни солдат на передовой. Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что выставка создана с учетом пожеланий школьников, семей участников спецоперации и волонтеров. Он выразил благодарность организаторам за возможность прикоснуться к истории и осознать ответственность за будущее страны.

Собирали экспонаты для музея люди, хорошо знакомые с событиями на Украине. В их числе: начальник межрайонной ИФНС № 14 по Московской области Павел Шагин, руководитель волонтерской группы «СВОи» Самир Гаджиев, глава Ленинского отделения «Боевого братства» Владимир Песоченко, оператор федерального телеканала Владимир Гриневич и другие.

Выставка открыта для посещения в будние дни с 9:00 до 18:00, в выходные — с 11:00 до 17:00.

Для заказа экскурсии с гидом необходимо позвонить по телефону 8 (498) 547-29-70. Возрастное ограничение отсутствует.