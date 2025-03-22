Нотариус Шаталова провела в Серпухове личный прием жен и матерей бойцов СВО

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей городского округа Серпухов прошла встреча социального нотариуса Екатерины Шаталовой с супругами и матерями защитников. На мероприятии обсудили действующие меры поддержки военнослужащих и их родственников.

В организации встречи также принял участие фонд «Защитники Отечества». На мероприятии рассмотрели такие темы, как: льготные тарифы для участников специальной военной операции и членов их семей, оформление наследства погибших бойцов, подготовка согласий на выезд за границу и доверенностей для детей защитников и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что внимание и помощь ветеранам специальной военной операции — одно из ключевых направлений работы правительства. По поручению президента она строится на системном подходе и едином стандарте.